Bắt kẻ trốn truy nã liên quan vụ nổ súng ở Trà Vinh

Sau thời gian lẩn trốn, Võ Đình Nhật Nguyên (17 tuổi) ở Trà Vinh đã bị cảnh sát bắt giữ theo lệnh truy nã khi đang lẩn trốn tại TP.HCM.

Ngày 14/9, Công an tỉnh Trà Vinh đã tạm giữ Võ Đình Nhật Nguyên (17 tuổi, ở phường 2, thị xã Duyên Hải) điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.

Nguyên là bị can được tại ngoại liên quan đến vụ nổ súng tại khu vực cầu Long Toàn ở thị xã Duyên Hải hồi tháng 2. Theo điều tra của cảnh sát, hồi tháng 6, Nguyên bị khởi tố.

Nguyên lợi dụng việc được tại ngoại, đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 17/8, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh ra quyết định truy nã bị can. Sau thời gian truy tìm, ngày 12/9, cảnh sát phát hiện nơi bị can lẩn trốn tại nhà trọ ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Nguyên bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: Công an Trà Vinh.

Sau khi bị bắt theo lệnh truy nã, Nguyên được cảnh sát di lý từ TP.HCM về Trà Vinh. Tại cơ quan điều tra, Nguyên khai nhận trong quá trình bỏ trốn đã cắt liên lạc với người thân, bạn bè để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Như Zing đã thông tin, Nguyễn Thái Hòa (thường gọi là "Hòa Ba Bát", 49 tuổi, ở thị xã Duyên Hải) có mâu thuẫn trong việc vay mượn tiền với Phạm Thanh Tiền (32 tuổi, ở huyện Duyên Hải).

Chiều 24/2, Hòa và Tiền hẹn nhau đến khu vực cầu Long Toàn ở thị xã Duyên Hải để giải quyết mâu thuẫn. Nguyên mang theo hung khí cùng với nhóm của Tiền đến hiện trường la hét, thách thức với nhóm của Hòa

Hai nhóm với trên 20 người, sau đó xông vào đánh nhau. Hòa sử dụng súng quân dụng K59 bắn 2 phát vào nhóm đối phương, gây thương tích cho 2 người.

Hòa Ba Bát bị bắt giữ hồi tháng 3. Ảnh: Công an Trà Vinh.

Cảnh sát vào cuộc điều tra đã thu giữ khẩu súng, vỏ đạn, dao tự chế cùng các tang vật khác. Sau khi gây ra vụ nổ súng, Hòa bỏ trốn tại nhiều nơi từ đất liền đến các huyện đảo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Sáng 26/3, cảnh sát bắt giữ được Hòa tại TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Quá trình khám xét nơi ở của Hòa, lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu, trong đó có nhiều giấy tờ có liên quan đến hoạt động cho vay, mượn tiền.

Tiền và nhiều người khác cũng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.