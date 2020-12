Bắt kẻ trốn truy nã 14 năm

Công giả danh cán bộ của cơ quan công tố, lừa gần 2 tỷ đồng ở An Giang. Cảnh sát mời người này làm việc thì phát hiện thêm vụ lừa đảo khác tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chiều 7/12, Công an TP Long Xuyên (An Giang) làm thủ tục bàn giao Trần Quốc Công (51 tuổi, ngụ xã Cư Pông, huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk) cho Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo lệnh truy nã vào tháng 4/2006.

Trần Quốc Công tại cơ quan công an. Ảnh: Tiến Tầm.

Theo cơ quan điều tra, Công có mối quan hệ quen biết với chị P.T.N.H. (37 tuổi, ở phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên) vài năm trước. Ngày 17/8, con trai chị H. bị Công an TP Long Xuyên bắt tạm giam về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Chị H. điện thoại nói với Công về chuyện của con trai thì ông này nói đang công tác tại VKSND Tối cao. Công sau đó hứa giúp con chị H. được trắng án nhưng phải đưa cho ông ta thật nhiều tiền.

Sau khi đưa cho Công 300 triệu đồng, chị H. tiếp tục bị người đàn ông này yêu cầu chuyển thêm tiền nhiều lần nữa. Ngày 6/12, chị H. nghi Công lừa đảo nên đến Công an phường Mỹ Long trình báo vụ việc.

Nhiều giấy tờ giả của Công. Ảnh: Tiến Tầm.

Khoảng 23h cùng ngày, Công TP Long Xuyên phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang, mời Công về trụ sở làm việc khi phát hiện ông này đang tạm trú tại một khách sạn ở phường Mỹ Long. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Công sử dụng nhiều giấy tờ tùy thân không hợp pháp. Bước đầu, Công thừa nhận chị H. có chuyển cho mình 1,7 tỷ đồng .

“Qua điều tra, xác minh nhanh, chúng tôi phát hiện Công là đối tượng bị Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu truy nã vào ngày 21/4/2006 về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hành vi Công lừa tiền của chị H., Công an TP Long Xuyên đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật”, lãnh đạo Công an TP Long Xuyên nói.