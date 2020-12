Bắt kẻ trốn nợ, làm giả giấy đăng ký ôtô

Lê Chí Hùng vay nợ ngân hàng nhưng không trả đúng hạn, anh ta còn làm giả giấy đăng ký ôtô để cầm cố, lấy 300 triệu đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Công an tỉnh Quảng Bình vừa bắt Lê Chí Hùng (42 tuổi, trú xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hùng bị bắt giữ tại TP Hải Phòng và được di lý về Quảng Bình. Ảnh: Công an Quảng Bình.

Theo công an, đầu năm 2018, Hùng thế chấp ôtô tải biển số 73C tại một ngân hàng có chi nhánh ở Quảng Bình để vay 528 triệu đồng.

Công an cáo buộc Hùng đã không thanh toán đúng kỳ hạn tiền gốc và lãi cho khoản vay như cam kết với phía ngân hàng.

Trung tuần tháng 12/2018, Hùng tiếp tục làm giả giấy đăng ký ôtô để cầm cố lấy 300 triệu đồng. Khi hết hạn như cam kết, Hùng không đến chuộc mà bỏ trốn khỏi địa phương.

Từ tin trình báo, ngày 17/11/2020, Công an tỉnh Quảng Bình khởi tố bị can, bắt giam Lê Chí Hùng nhưng người này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Cơ quan điều tra sau đó ra quyết định truy nã đặc biệt với bị can.

Hơn một tháng sau, Hùng bị công an lần ra tung tích và bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.