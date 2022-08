Bắt kẻ trộm phá cửa nhà thiếu phụ, lấy tài sản tiền tỷ

Tối 29/8, Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết đã bắt giữ Phan Văn Hùng (SN 1974, trú tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Hùng là đối tượng đã đột nhập vào nhà chị Nguyễn Thị Thu Q. (SN 1985, trú tại thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức) trộm nhiều tài sản giá trị hơn 1,4 tỷ đồng .

Khoảng 14h30 ngày 19/8, chị Nguyễn Thị Thu Q. (SN 1985, trú tại thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức) đi làm về, thì phát hiện nhà bị đập kính, phá cửa sau.

Khi kiểm tra phòng ngủ, tủ quần áo, chị hốt hoảng vì toàn bộ tài sản đã bị mất trộm. Theo thông tin ban đầu, tài sản bị mất có tổng giá trị khoảng hơn 1,4 tỷ đồng , gồm tiền, nữ trang và nhiều ngoại tệ.

Cửa phía sau nhà chị Q. bị phá.

Sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Châu Đức đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra, truy bắt đối tượng gây án. Sau gần một tuần lần theo manh mối, dấu vết, các trinh sát phát hiện Hùng đang ở TP Biên Hòa nên mời về làm việc.

Tại cơ quan công an, ban đầu Hùng không hợp tác mà quanh co chối tội. Tuy nhiên, khi cơ quan Công an đưa ra các chứng cứ thu thập được, Hùng đã cúi đầu nhận tội.

Hùng khai nhận, sáng 19/8, Hùng bắt xe buýt từ TP Biên Hoà xuống thị trấn Ngãi Giao, tìm nhà dân sơ hở để trộm cắp tài sản.

Sau khi đột nhập vào nhà chị Q. trộm tài sản, Hùng đi bộ đến vòng xoay thị trấn Ngãi Giao bắt xe buýt số 22 về ngã 3 Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai. Sau đó, Hùng bắt nhiều chặng xe buýt để về nhà tại khu phố 2, phường Quang Vinh, TP Biên Hòa.

Ngoài vụ trộm tại nhà chị Q., Hùng còn thực hiện một số vụ khác trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hiện cơ quan Công an tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.