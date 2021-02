Bắt kẻ nổ súng khiến thiếu tá công an hy sinh

Một trong 4 nghi phạm nổ súng khiến thiếu tá Vi Văn Luân hy sinh vừa bị bắt giữ.

Ngày 10/2, Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ Sùng A Tông (30 tuổi, trú xã Trung Lý, huyện Mường Lát). Tông được xác định là một trong 4 nghi phạm buôn ma túy đã nổ súng về phía lực lượng công an khiến thiếu tá Vi Văn Luân (Công an xã Pù Nhi, huyện Mường Lát) hy sinh.

Sùng A Tông. Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Trước đó, tối 6/2, tổ công tác Công an huyện Mường Lát mật phục bắt nhóm buôn ma túy. Thiếu tá Vi Văn Luân (40 tuổi) được điều động tham gia chuyên án này.

Bị vây bắt, nhóm nghi phạm dùng súng chống trả khiến thiếu tá Luân hy sinh.

Sau 3 ngày lần theo tung tích nhóm buôn ma túy, cảnh sát đã bắt Sùng A Tông khi nghi phạm lẩn trốn tại xã Trung Lý.

Cơ quan điều tra đang truy bắt những nghi phạm còn lại.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, thiếu tá Vi Văn Luân nhiều năm công tác tại Công an huyện Mường Lát. Năm 2020, anh được điều động về Công an xã Pù Nhi.

Ngày 8/2, Bộ Công an đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm lên trung tá cho thiếu tá Vi Văn Luân.