Bắt kẻ mang lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm

Lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng của nạn nhân, Thành bỏ trốn và bị bắt sau khoảng 5 năm bị truy nã.

Chỉ huy Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam cho biết đã di lý bị can Nguyễn Minh Thành (40 tuổi, ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội) từ tỉnh Lâm Đồng về Hà Nam để điều tra về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Công an lấy lời khai của Thành. Ảnh: Công an Hà Nam.

Theo công an, từ tháng 10/2011 đến tháng 4/2012, Thành đã lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng của chị Trần Thị Nga (ở TP Phủ Lý).

"Sau khi nhận trình báo của nạn nhân, Công an tỉnh Hà Nam vào cuộc điều tra, thu thập chứng cứ và ra quyết định khởi tố bị can đối với Thành về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản vào tháng 12/2014", chỉ huy Phòng cảnh sát hình sự nói với Zing.

Trong quá trình điều tra, bị can bỏ trốn vào một số tỉnh ở phía nam. Lãnh đạo công an tỉnh ký quyết định truy nã bị can đặc biệt nguy hiểm đối với Thành.

Ngày 15/12, qua công tác trinh sát, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam đã bắt được Thành khi bị can này đang lẩn trốn ở phường 9, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.