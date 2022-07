Bắt kẻ lừa đảo nhận tiền để lo thi hành án

Sau nhiều lần nhận tiền để lo lót cho việc thi hành án, Văn Bá Tâm (SN 1989, ngụ huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) đã chiếm đoạt tổng số tiền 92 triệu đồng để tiêu xài.

Ngày 30/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Đại (tỉnh Bến Tre) cho biết vừa ra Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Văn Bá Tâm (SN 1989, ngụ ấp Thanh Đăng B, xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 BLHS năm 2015.

Trước đó, vào năm 2020, chị Nguyễn Thị Hồng Y. (SN 1980, ngụ ấp Bình Lợi, xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) bị cơ quan thi hành án dân sự huyện Giồng Trôm kê biên tài sản (4 thửa đất), chuẩn bị cưỡng chế để thi hành bản án dân sự. Chị Y. muốn giữ lại các thửa đất, nhưng không đủ tiền để thực hiện nghĩa vụ thi hành án.

Qua giới thiệu chị biết Văn Bá Tâm, người này bảo có khả năng giúp chị Y. mượn được 1,5 tỷ đồng và có thể can thiệp giúp chị giữ lại các thửa đất.

Lực lượng chức năng đọc Quyết định khởi tố đối với Văn Bá Tâm.

Ngày 11/6/2021, Tâm gọi điện thoại cho chị Y. bảo đưa cho Tâm 35 triệu đồng để lo lót cho những người “phía sau" vụ thi hành án của chị. Tin lời, chị Y. đã giao cho Tâm đủ số tiền nêu trên. Số tiền nhận được của chị Y., Tâm đã tiêu xài cá nhân.

Từ ngày 15/7/2021 đến ngày 6/10/2021, Tâm tiếp tục lừa chị Y. đưa tiền 3 lần, tổng cộng số tiền Tâm chiếm đoạt của chị Y. là 92 triệu đồng.

Đến ngày 27/10/2021, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Giồng Trôm tiến hành kê biên, cưỡng chế, bán đấu giá các thửa đất của chị Y.; chị Y. biết mình bị lừa nên gửi đơn tố giác.

Tại cơ quan công an, Tâm đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.