Bắt kẻ liên quan vụ nữ chủ tiệm spa bị lột đồ, đánh đập

Bị truy nã về tội cố ý gây thương tích, Sơn bỏ trốn vào các tỉnh phía nam. Anh ta có liên quan vụ Hà Đức Thọ lột đồ, hành hung nữ chủ tiệm spa và một nam thanh niên.

Sáng 19/12, Công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng) cho biết đơn vị đã bắt giữ Hoàng Hải Sơn (32 tuổi, trú xã Thái Sơn, huyện An Lão). Bị can này bị truy nã từ ngày 2/6 về tội Cố ý gây thương tích.

Theo công an, Sơn liên quan đến vụ Hà Đức Thọ (37 tuổi) cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản.

Trước đó, vào giữa tháng 10/2019, mạng xã hội Facebook xuất hiện clip ghi lại cảnh một người đàn ông đánh người phụ nữ tại nhà trước sự chứng kiến của người giúp việc và một cháu nhỏ.

Clip do camera an ninh ghi lại cho thấy người phụ nữ bị người đàn ông lột đồ và túm tóc, xô ngã xuống nền nhà. Anh ta còn tát liên tiếp và đá thẳng vào người phụ nữ nhiều lần mặc cho nạn nhân van xin và kêu cứu.

Người này còn vừa hành hung vừa dùng những lời lẽ xúc phạm. Không những vậy, anh ta còn đập phá đồ đạc trong phòng.

Clip sau khi phát tán gây sự phẫn nộ trong cộng đồng. Một clip khác liên quan đến sự việc này cho thấy người đàn ông nói trên chốt cửa phòng và chỉ đạo một người khác đánh đập dã man một nam thanh niên nghi là có quan hệ tình cảm với vợ mình.

Thọ và Sơn (áo đen) hành hung nữ chủ tiệm spa và nam thanh niên. Ảnh: Cắt từ camera.

Kết quả điều tra cho thấy nạn nhân trong vụ việc là chị M.T.D. (27 tuổi, chủ tiệm spa trên phố Lương Khánh Thiện, Ngô Quyền). Người đánh đập chị D. là Hà Đức Thọ. Còn người hành hung nam thanh niên là Hoàng Hải Sơn, đàn em của Thọ.

Trong đơn gửi đến cơ quan công an, chị D. cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 0h ngày 12/10. Hà Đức Thọ là chồng nhưng chưa đăng ký kết hôn. Do ghen tuông, anh ta có hành vi đánh chị từ tầng 4 xuống tầng 1.

Tiếp đó, Thọ xé quần áo và quay clip lại khi chị không còn mảnh vải che thân.

Hà Đức Thọ. Ảnh: H.P.

Nữ chủ tiệm spa chống cự nhưng không được và lịm đi. Sáng hôm sau, chị được người thân đưa đi cấp cứu trong tình trạng đau đầu, vùng mặt sưng húp.

Đến ngày 6/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ngô Quyền ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hà Đức Thọ về tội Cố ý gây thương tích và Hủy hoại tài sản.

Riêng Sơn bỏ trốn vào các tỉnh phía nam. Đến chiều 18/12, anh ta xuất hiện ở Hải Phòng và bị cảnh sát bắt giữ.