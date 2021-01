Bắt kẻ giúp sức cho đường dây tàng trữ súng, đạn

Gần nửa năm triệt phá đường dây tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng, Công an An Giang bắt được thanh niên có vai trò tiếp sức tích cực cho các bị can.

Sáng 24/1, Công an tỉnh An Giang ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Phú Cường (21 tuổi, ngụ phường Bình Khánh, TP Long Xuyên) về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Đầu tháng 8/2020, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang cùng các đơn vị liên quan triệt phá thành công chuyên án 520H. Đã có 13 người bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Mua bán trái phép chất ma túy và Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Nguyễn Phú Cường. Ảnh: Nhật Linh. Khám xét nơi ở của các bị can, cơ quan điều tra thu giữ 7 khẩu súng quân dụng, hàng trăm viên đạn quân dụng các loại và trên 200 gram ma túy tổng hợp. Người cầm đầu đường dây này là Huỳnh Trần Hùng (36 tuổi, ở phường Mỹ Long, TP Long Xuyên). Sau thời gian củng cố chứng cứ và mở rộng vụ án, cơ quan điều tra xác định Cường là người có vai trò giúp sức tích cực cho nhóm của Hùng trong việc mua bán vũ khí quân dụng theo chỉ đạo của Hùng.

Việt Tường