Bắt kẻ giết người, 6 công an được thưởng nóng

Nhận được yêu cầu hỗ trợ từ cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương, 6 chiến sĩ công an ở Kiên Giang đã bắt giữ nghi phạm cầm đầu vụ án mạng làm 2 người chết.

Sáng 24/4, đoàn công tác của Công an tỉnh Bình Dương đã đến Kiên Giang để thưởng nóng cho 2 tập thể và 6 cá nhân thuộc Công an huyện Châu Thành vì có thành tích xuất sắc trong vụ bắt nghi can giết người rồi bỏ trốn.

6 cá nhân được Công an tỉnh Bình Dương khen thưởng. Ảnh: Văn Vũ.

Sáng 11/4, Công an tỉnh Bình Dương nhận được tin báo của Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) về vụ án mạng khiến 2 người chết, 3 người bị thương xảy ra gần Công ty TNHH Lan Anh, thuộc phường Thạnh Phước. Sau khi tạm giữ 3 người, Công an Bình Dương xác định nghi can đầu vụ là Nguyễn Đức Thành (21 tuổi, ngụ huyện Hòn Đất, Kiên Giang) đã bỏ trốn.

Nhận được yêu cầu hỗ trợ từ Công an tỉnh Bình Dương, chiều 13/4, Công an huyện Châu Thành bắt được Thành khi nghi phạm lẩn trốn tại nhà trọ ở ấp Hòa Lợi, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành.

Ngoài vụ án giết người trên, Thành khai tham gia vụ cướp xe máy ngày 7/2, tại xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.