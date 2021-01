Bắt kẻ chuyên bán giấy tờ giả qua mạng

Khương (quận Bình Tân, TP.HCM) lập tài khoản trên mạng rồi bán lượng lớn giấy tờ giả các loại cho những người có nhu cầu.

Công an quận Bình Tân, TP.HCM, đang tạm giữ Hà Đình Khương (33 tuổi, ngụ quận Bình Tân), để mở rộng điều tra về đường mua bán, làm giả giấy tờ.

Hà Đình Khương khai lập tài khoản, bán giấy tờ giả qua mạng. Ảnh: Công an cung cấp.

Sáng 9/1, Công an quận Bình Tân ập vào căn nhà do Khương thuê nằm trong hẻm 137 đường Phan Anh (phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân), phát hiện số lượng lớn căn cước công dân, hộ chiếu, thẻ ngành công an, bằng lái xe, bằng đại học, cao đẳng.

Số giấy tờ thu giữ tại nơi ở của Khương. Ảnh: Công an cung cấp.

Khương khai biết nhiều người có nhu cầu mua bán các loại giấy tờ tùy thân nên lên mạng lập tài khoản với tên “Siêu quậy” để rao bán. Khi khách cần giấy tờ gì, Khương đều có thể cung cấp.

Nghi phạm trực tiếp giao cho khách ở TP.HCM, còn khách ở tỉnh sẽ được gửi bằng dịch vụ chuyển phát nhanh.