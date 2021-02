Bắt kẻ chiếm đoạt 230 triệu đồng của doanh nghiệp

Bị điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 230 triệu đồng của một doanh nghiệp ở Đồng Tháp, Bình đã bỏ trốn.

Ngày 2/2, Công an TP Hồng Ngự đã bàn giao bị can Hà Thanh Bình (31 tuổi, ở huyện Lấp Vò) cho Công an TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp điều tra về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bình bị bắt tại phường An Thạnh, TP Hồng Ngự hôm 1/2 theo lệnh truy nã của Công an TP Sa Đéc.

Bình bị bắt theo lệnh truy nã. Ảnh: Công an cung cấp.

Cảnh sát xác định chiếm đoạt 230 triệu đồng của Công ty Hoàng Ngân có trụ sở tại TP Sa Đéc.

Quá trình điều tra, Bình bị khởi tố. Tuy nhiên, bị can đã bỏ trốn.

Ngày 3/9, Cơ quan điều tra Công an TP Sa Đéc đã ra quyết định truy nã bị can về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.