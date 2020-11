Bắt hơn 4.100 người liên quan đến ma túy

Từ đầu năm đến nay, công an 8 tỉnh miền Bắc đã triệt phá 2.842 vụ án ma túy, bắt hơn 4.100 người, thu giữ hơn 123 kg ma túy các loại.

Sáng 17/11, tại trụ sở Công an tỉnh Hòa Bình, Bộ Công an tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2020 của 8 tỉnh thành trong cụm thi đua số 3.

Công an 8 tỉnh tham dự hội nghị gồm Hòa Bình, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ, Thái Nguyên.

Hội nghị có sự tham gia của thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an. Ảnh: Hải Nam.

Trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, số liệu tổng kết năm nay của công an 8 tỉnh có nhiều thay đổi tích cực so với năm 2019.

Cụ thể, tại 8 tỉnh xảy ra 3.422 vụ phạm pháp về trật tự xã hội, giảm 256 vụ so với cùng kỳ 2019 (giảm 6,96%). Lực lượng điều tra, phá án, khám phá được 3.061 vụ, bắt 6.067 người phạm tội. Tỷ lệ phá án thành công đạt 89,45%.

Đặc biệt, đối với những trọng án, hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, 98,93% các vụ đã được triệt phá thành công.

Đại tá Lê Xuân Minh, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Hải Nam.

Về công tác phòng chống tội phạm ma túy, công an 8 tỉnh đã bắt quả tang 2.842 vụ, 4.119 người phạm tội, thu giữ được 78,12 kg heroin và 45,87 kg ma túy tổng hợp.

Đại tá Lê Xuân Minh, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình, cho hay công an các tỉnh trong cụm thi đua số 3 đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp về công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm về tệ nạn xã hội.

"Công an các tỉnh đã quyết liệt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tập trung điều tra khám phá án, triệt phá tội phạm có tổ chức, hoạt động theo ổ nhóm, tội phạm sử dụng vũ khí nóng, tội phạm buôn người, tội phạm núp bóng doanh nghiệp, hoạt động theo kiểu bảo kê, tín dụng đen...", đại tá Minh cho biết.