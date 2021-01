Bắt hàng loạt tội phạm mang lệnh truy nã

Trong vòng một tháng, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an triệt phá 7 chuyên án, bắt hơn 13 bị can truy nã, trong đó có 5 kẻ bị truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết trong một tháng cao điểm ra quân trấn áp tội phạm (15/12/2020 - 14/1) bảo đảm an ninh, trật tự dịp Đại hội Đảng XIII và Tết Nguyên đán 2021, lực lượng chức năng bắt giữ 13 bị can truy nã.

Theo đó, ngày 15/12/2020, cảnh sát vây bắt thành công Liu Jian Min (quốc tịch Trung Quốc). Nữ bị can có lệnh truy nã quốc tế của Interpol và lẩn trốn tại Việt Nam.

Ngày 16/12/2020, cơ quan chức năng phá chuyên án, bắt Lưu Đình Vệ, người bị truy nã đặc biệt về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đáng chú ý, bị can Vệ trốn truy nã 21 năm.

Nguyễn Thị Hồng Thắm bị Cục Cảnh sát hình sự bắt giữ sau khi trốn nã 10 năm. Ảnh: P.V.

Tiếp đó, ngày 22/12/2020, lực lượng thuộc Cục Cảnh sát hình sự bắt giữ Lương Văn Vỹ (54 tuổi) và Nguyễn Thị Yên (41 tuổi, cùng quê Nam Định). Theo cảnh sát, 2 người này bị Công an TP.HCM truy nã đặc biệt hơn 20 năm trước về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Thời điểm bị bắt, đôi nam nữ đang trốn tại huyện Đắk Song, tỉnh Đăk Nông.

Ngoài các vụ việc trên, Cục Cảnh sát hình sự cho biết trong dịp ra quân, lực lượng chức năng cũng triệt phá 7 chuyên án, bắt hàng chục người liên quan các băng nhóm tàng trữ vũ khí, tổ chức đánh bạc, đánh bạc và khai thác cát trái phép.

Sau khi kết thúc các chuyên án, cơ quan chức năng thu giữ gần 12 tỷ đồng , 5 khẩu súng cùng nhiều loại vũ khí và hàng loạt tang vật liên quan các vụ án.

Theo lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự, trong thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tập trung trấn áp các băng nhóm tội phạm lưu manh, côn đồ, hoạt động “tín dụng đen”; tiếp tục phòng ngừa, trấn áp tội phạm, không để các tổ chức tội phạm lộng hành gây bức xúc dư luận.