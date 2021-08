Bắt hai đàn em của bà trùm buôn lậu Mười Tường

Võ Văn Kha và Trần Văn Phương bị bắt khi cả 2 từ Campuchia vào Việt Nam.

Ngày 12/8, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã bắt giữ Võ Văn Kha (49 tuổi, ở TP Châu Đốc) và Trần Văn Phương (48 tuổi, ở huyện An Phú.

Hai người này trước đó cảnh sát đã ra thông báo truy tìm. Họ bị nghi liên quan đến đường dây buôn lậu do Nguyễn Thị Kim Hạnh (52 tuổi, thường gọi là bà trùm Mười Tường) cầm đầu.

Theo nhà chức trách, rạng sáng cùng ngày, tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông tuần tra mật phục, phát hiện hai người lạ mặt từ hướng Campuchia vào Việt Nam.

Kha và Phương, từ trái qua. Ảnh: Minh Anh.

Lực lượng biên phòng đã kiểm tra, đưa họ về trụ sở làm việc. Kha và Phương khai nhận vào năm 2019 đã xuất cảnh trái phép sang Campuchia để làm thuê. Ngày 12/8, cả hai quay về Việt Nam thì bị bắt giữ.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông đã lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt mỗi người 2 triệu đồng về hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo đúng quy định.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện An Phú đã tiếp nhận, sau đó đưa cả hai đi cách ly tập trung theo quy định.

Trước đó, ngày 7/8, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can đối với 4 chủ tiệm vàng kinh doanh ở TP Châu Đốc, gồm: Nguyễn Thị Tuyết Vân (51 tuổi), Dương Công Cường (61 tuổi), Trương Thái Nguyên (41 tuổi, cùng ở TP Châu Đốc) và Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa (32 tuổi, ở TP.HCM) để điều tra cùng về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, đồng thời ra thông báo truy tìm Kha và Phương.

Những người này đều liên quan đến đường dây buôn lậu, do Mười Tường cầm đầu. Theo cảnh sát, đến nay đã có 17 người bị khởi tố liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép 51 kg vàng qua biên giới.

Bà trùm buôn lậu Mười Tường. Ảnh: Công an cung cấp.

Như Zing đã thông tin ngày 30/10/2020, Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ bắt giữ nhóm vận chuyển 51 kg vàng từ biên giới Campuchia vào Việt Nam.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam những người liên quan. Từ lời khai của họ, nhà chức trách xác định Mười Tường là người cầm đầu đường dây buôn lậu. Người phụ nữ này bỏ trốn nên cơ quan điều tra ra quyết định truy nã đặc biệt.

Sau 8 tháng lẩn trốn, tháng 7/2021, Mười Tường đã bị Công an tỉnh An Giang bắt giữ theo lệnh truy nã. 7 người liên quan đến vụ án đã ra đầu thú.

Công an tỉnh An Giang đã khám xét các địa điểm tại TP Châu Đốc và huyện An Phú, liên quan đến đường dây buôn lậu do Mười Tường cầm đầu.

Qua khám xét, cảnh sát đã thu giữ khoảng 36 kg vàng, 1,27 triệu USD , hơn 1,7 tỷ đồng và nhiều thiết bị điện tử.

Vàng và USD được cảnh sát tạm giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngoài ra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan hành vi giao dịch qua biên giới của các tiệm kinh doanh vàng và người có liên quan.