Bắt giữ thanh niên mang lệnh truy nã về tội hiếp dâm

Dở trò đồi bại với cô gái 17 tuổi, Trường bỏ trốn rồi bị truy nã. Bị can sa lưới khi xuất hiện tại Hà Nội.

Công an huyện Lục Bình, tỉnh Hà Nam, đang tạm giam Trần Văn Trường (17 tuổi, ở xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục) về tội Hiếp dâm.

Thanh niên này bị bắt giữ ngày 6/8, theo quyết định truy nã ban hành ngày 13/5.

Theo Công an tỉnh Hà Nam, ngày 6/2, lợi dụng tình trạng sức khỏe không bình thường của một cô gái 17 tuổi, Trường đã thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân rồi bỏ trốn.

Trần Văn Thường. Ảnh: Công an Hà Nam.

Ngày 4/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Lục khởi tố bị can đối với Trường về tội Hiếp dâm. Ngày 13/5, cơ quan chức năng ra quyết định truy nã Trần Văn Trường và triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt bị can.

Trinh sát phát hiện thanh niên này lẩn trốn qua nhiều tỉnh thành như TP.HCM, Hà Nội... Ngày 5/8, cảnh sát xác định Trường đang ở xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, nên đề nghị Công an xã Chuyên Mỹ phối hợp để vây bắt.