Bắt giữ tên cướp tấn công tài xế xe ôm ở gần nhà máy điện gió

Sau hơn 5 ngày lẩn trốn, Hoàng Văn Thê (24 tuổi, ở Yên Bái) bị cảnh sát bắt giữ tại khu vực cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Trưa 18/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Trà Vinh đã bắt giữ Hoàng Văn Thê (24 tuổi, quê Yên Bái) tại khu vực cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Thê là nghi phạm dùng hung khí tấn công tài xế xe ôm để cướp xe máy tối 12/7. Sau 5 ngày truy xét, Công an tỉnh Trà Vinh phối hợp cùng Công an tỉnh Yên Bái phát hiện nơi Thê lẩn trốn nên phối hợp với công an sở tại bắt giữ. Cảnh sát đã hoàn tất các thủ tục để di lý nghi phạm về Trà Vinh.

Thê bị bắt giữ vào trưa 18/7. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo cảnh sát, tối 12/7, Công an thị xã Duyên Hải nhận thông tin về người đàn ông nằm bất tỉnh, cách Công ty Điện gió Trung Nam khoảng 200 m. Trước khi được phát hiện, nạn nhân chở Thê từ khu vực bến xe thị xã đến ấp Bào Sen, xã Long Toàn.

Đến đoạn đường rẽ vào công ty điện gió, lái xe bị Thê dùng hung khí tấn công rồi cướp xe máy. Nạn nhân bất tỉnh, được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng thương tích nặng.

Ngay trong đêm, Ban giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự và Công an thị xã Duyên Hải phối hợp điều tra. Cảnh sát đã thu giữ được xe máy của nạn nhân tại tiệm cầm đồ và con dao mà nghi phạm sử dụng để gây án.