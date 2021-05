Bắt giữ tên cướp siết cổ tài xế xe ôm Grab

Lợi dụng đêm tối, vắng người qua lại, Khánh đã dùng tay siết cổ nạn nhân và cầm con dao đe dọa không cho tài xế kháng cự.

Chiều 19/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Tân An (Long An) cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Mai Văn Khánh (21 tuổi, ngụ TT Chư Sê, huyện Chư Sê, Gia Lai) để điều tra về hành vi cướp tài sản của một tài xế xe ôm công nghệ Grab.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21h30 ngày 12/5, ông P.M.H. (51 tuổi, ngụ phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM), tài xế chạy xe ôm công nghệ Grab, chở Khánh đi từ siêu thị trên đường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM về TP Tân An.

Khánh tại cơ quan công an.

Khi đến khu vực thuộc ấp Vĩnh Bình, xã An Vĩnh Ngãi, TP Tân An, vị khách đề nghị ông dừng xe để đi vệ sinh. Lợi dụng đêm tối, vắng người qua lại, anh ta đã dùng tay siết cổ nạn nhân và cầm con dao đe dọa không cho ông H. kháng cự. Do tên cướp quá manh động, tài xế này đứng im, không dám truy hô, sau đó bị người này xô ngã vào hàng rào ven lộ và cướp xe cùng điện thoại tẩu thoát.

Nhận được thông tin trình báo của nạn nhân, lực lượng Công an TP Tân An có mặt hiện trường thu thập thông tin, chứng cứ và ghi nhận toàn bộ lời khai của nạn nhân.

Đồng thời, tổ chức điều tra truy xét và sau 2 ngày Cảnh sát hình sự Công an TP Tân An phát hiện Khánh đang lẩn trốn tại khu nhà trọ phường 7, quận Gò Vấp, TP.HCM, nên phối hợp Công an quận Gò Vấp bắt giữ nghi phạm cùng tang vật.

Bước đầu, Khánh khai nhận do cần tiền tiêu xài cá nhân nên nảy sinh ý định cướp tài sản của tài xế Grab.