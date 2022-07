Bắt giữ tài xế lấy trộm thiết bị âm thanh

Lợi dụng sơ hở khi chở hàng về cho công ty, Huỳnh Công Minh cùng đồng bọn lấy trộm 20 thiết bị âm thanh nhập khẩu, trị giá trên 1,3 tỷ đồng.

Ngày 29/7, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đơn vị này vừa bàn giao Huỳnh Công Minh (sinh năm 1979, có hộ khẩu ở xã An Cơ, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, tạm trú tại huyện Bình Chánh, TP.HCM) cho công an thành phố để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Lúc 10h30 ngày 28/7, nhận được tin báo có đối tượng đang vận chuyển hàng trộm cắp đến khu vực cửa khẩu quốc tế Xa Mát (xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) để tiêu thụ, lực lượng cảnh sát giao thông thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp lực lượng Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM chốt chặn, kiểm tra hành chính ôtô mang biển kiểm soát 51C-131.xx.

Huỳnh Công Minh bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Ôtô do Huỳnh Công Minh điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có chở 20 thiết bị âm thanh nhập khẩu, trị giá trên 1,3 tỷ đồng .

Qua làm việc ban đầu, lực lượng chức năng xác định Huỳnh Công Minh là tài xế của công ty vận tải chở thuê hàng cho một công ty ở TP.HCM.

Lợi dụng sơ hở khi chở hàng về cho công ty, Huỳnh Công Minh cùng đồng bọn đã lấy trộm số thiết bị âm thanh kể trên.

Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.