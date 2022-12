Bắt giữ phạm nhân lợi dụng mang thai trốn truy nã hơn 3 năm

Trong thời gian được hoãn thi hành án phạt 16 năm tù giam do mang thai, nghi phạm đã bỏ trốn.

Ngày 29/12, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đơn vị vừa phối hợp bắt giữ Đặng Thị Thúy Ngân (SN 1985, quê huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, hiện trú tại phường Nam Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình) là nghi phạm trốn truy nã về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào năm 2018, Đặng Thị Thúy Ngân bị TAND tỉnh Quảng Bình xử phạt 16 năm tù giam với tội danh Mua bán trái phép chất ma túy.

Sau khi có quyết định thi hành án phạt tù, Ngân mang thai, nên được Tòa ra quyết định hoãn thi hành án.

Đặng Thị Thúy Ngân (ở giữa) bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn ở Quảng Bình. Ảnh: CAQB.

Tuy nhiên, lợi dụng chính sách nhân đạo, khoan hồng của Nhà nước, sau khi hết thời gian tạm hoãn chấp hành án, Ngân đã bỏ trốn, gây khó khăn cho công tác tổ chức thi hành án.

Ngày 27/9/2019, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định truy nã đối với Đặng Thị Thúy Ngân.

Trong thời gian dài, các lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình đã phối hợp Công an huyện Yên Sơn, Tuyên Quang truy bắt, vận động Ngân đầu thú, nhưng nữ phạm nhân này thường xuyên thay đổi địa bàn cư trú nhằm trốn tránh đến cùng sự truy bắt của lực lượng công an.

Đến tháng 11 vừa qua, Công an tỉnh Quảng Bình nắm được thông tin đối tượng có khả năng đang lẩn trốn ở TP Đồng Hới, nên cử cán bộ trinh sát bám sát địa bàn xác minh, nắm tình hình.

Khoảng 10h30 ngày 27/12, các đơn vị đã bố trí lực lượng khống chế, bắt giữ thành công đối tượng Ngân tại nhà riêng (ở khu vực TDP2, phường Nam Lý, TP Đồng Hới).

Qua công tác đấu tranh ban đầu, Ngân đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện đối tượng đã được bàn giao cho Công an thành phố Đồng Hới để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.