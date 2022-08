Bắt giữ nhóm thanh niên sử dụng ma túy trong nhà nghỉ

Công an huyện Tứ Kỳ (tỉnh Hải Dương) vừa phát hiện, khởi tố vụ án hình sự liên quan đến nhóm đối tượng mua bán, sử dụng ma túy trong nhà nghỉ.

Trước đó, ngày 31/7, tiến hành kiểm tra nhà nghỉ Phù Du (địa chỉ tại thôn Ngọc Chấn, xã Tái Sơn, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương), Tổ công tác của đội Cảnh sát hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Tứ Kỳ phát hiện 5 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng nghỉ số 2.

Nhóm đối tượng bị Công an huyện Tứ Kỳ (tỉnh Hải Dương) phát hiện, xử lý. Ảnh: CA Hải Dương.

Các đối tượng gồm Đinh Tuấn Anh (sinh năm 1995, trú tại thôn Tranh Đấu, xã Gia Xuyên, TP Hải Dương); Ngô Hữu Quân (sinh năm 2001, trú tại khu 3, phường Việt Hòa, TP Hải Dương); Phạm Ngọc Duy (sinh năm 1997) và Nguyễn Mạnh Chiến (sinh năm 1999, đều thường trú tại thôn Ô Mễ, xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ); Nguyễn Quyết Chiến (sinh năm 2000, trú tại thôn An Phòng Giang, xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ).

Lực lượng chức năng thu giữ một bộ dụng cụ sử dụng ma túy và lượng ma túy tổng hợp dạng đá mà các đối tượng sử dụng trước đó vẫn còn sót lại. Qua đấu tranh khai thác, Công an huyện Tứ Kỳ xác định số ma túy mà các đối tượng sử dụng là do Đinh Tuấn Anh mua lại của Tăng Hoàng Sơn (sinh năm 1996, trú tại thôn Tranh Đấu, xã Gia Xuyên, TP Hải Dương).

Công an huyện Tứ Kỳ đã triệu tập đối tượng Tăng Hoàng Sơn để xác minh, làm rõ. Tại cơ quan Công an, Sơn thừa nhận đã bán ma túy cho Tuấn Anh với giá 500.000 đồng.

Ngày 3/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tứ Kỳ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Mua bán trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; khởi tố bị can đối với Tăng Hoàng Sơn về tội Mua bán trái phép chất ma túy; khởi tố bị can đối với Đinh Tuấn Anh về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.