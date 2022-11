Bắt giữ nhóm thanh niên chiếm đoạt trên 8 tỷ đồng

Công an thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, bắt giữ 3 thanh niên về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản”.

Đầu năm nay, đội CSĐT tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy Công an thị xã Quảng Trị phát hiện nhóm thanh niên trên địa bàn có nhiều biểu hiện nghi vấn. Ngày 28/4, Công an thị xã Quảng Trị xác lập chuyên án đấu tranh với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng Internet.

Nghi phạm chính của chuyên án là Ngô Bá Quân (SN 2004), trú phường An Đôn, thị xã Quảng Trị. Sau thời gian xác minh, điều tra, Công an thị xã Quảng Trị làm rõ những thanh niên liên quan đến Ngô Bá Quân, gồm Hoàng Mạnh Quỳnh (SN 2006), trú khu phố 5, phường 2, thị xã Quảng Trị, Văn Ngọc Hiệp (SN 2004), trú thôn Long Hưng, xã Hải Phú, huyện Hải Lăng (Quảng Trị).

Nhóm thanh niên trong chuyên án. Ảnh: Thành Nam.

Một số bị hại của nhóm này sinh sống ở các địa bàn ngoại tỉnh như Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ngãi, vì thế ban chuyên án báo cáo Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh và Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh để huy động lực lượng, phương tiện, phối hợp đấu tranh.

Đến ngày 24/6, Công an thị xã Quảng Trị khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Mạnh Quỳnh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cơ quan Công an xác định người này đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet với tổng số tiền khoảng 8 tỷ đồng .

Gần 1 tháng sau, vào ngày 18/7, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Quảng Trị khởi tố bị can đối với Ngô Bá Quân và Văn Ngọc Hiệp cùng về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản”. Cơ quan Công an làm rõ số tiền 2 người này liên quan đến các hành vi phạm tội về công nghệ cao là khoảng 140 triệu đồng.

Xét thấy hành vi phạm tội của bị can Hoàng Mạnh Quỳnh là đặc biệt nghiêm trọng, hiện Cơ quan CSĐT Công an thị xã Quảng Trị đã chuyển hồ sơ vụ án đối với riêng bị can này đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Toàn bộ vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.