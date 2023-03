Bắt giữ nhóm người cướp giật giỏ xách của du khách nước ngoài

Nữ du khách người Hàn Quốc đến công an trình báo bị giật mất túi xách khi đi dạo ở Nha Trang. Sau hơn một tuần truy xét, cảnh sát bắt giữ 3 người liên quan.

Ngày 4/3, Công an TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Đình Quang (44 tuổi), Phan Thanh Quang (49 tuổi) và Trương Văn Phước (48 tuổi, cùng ngụ TP Nha Trang) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Ngày 24/2, Công an phường Tân Lập, TP Nha Trang, nhận tin tố giác của chị Jeon Sohyun (27 tuổi, du khách Hàn Quốc) về việc bị 2 người đi xe máy giật mất giỏ xách bên trong có 2 điện thoại di iPhone, 2 triệu đồng và hơn 200 USD tại đường Ngô Thời Nhiệm.

Từ trái qua, Nguyễn Đình Quang, Trương Văn Phước và Phan Thanh Quang. Ảnh: C.A.

Vào cuộc điều tra, Công an phường Tân Lập phối hợp với Công an TP Nha Trang phát hiện 2 nghi can có nhân dạng như trình báo vừa cướp giật tài sản, nhưng không thành ở khu vực chợ Xóm Mới. Đến tối 28/2, cảnh sát phát hiện 2 nghi phạm đang đi xe máy trên đường Cao Bá Quát nên vây bắt, đưa về trụ sở.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Đình Quang, Phan Thanh Quang thừa nhận là hung thủ vụ cướp giỏ xách của nữ du khách Hàn Quốc, đồng thời khai thêm đồng bọn là Trương Văn Phước. Cả 3 khai không có công ăn việc làm, nên cùng thuê trọ ở xã Phước Đồng, dùng xe máy để đi cướp giật tài sản, bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Theo cảnh sát, Phan Thanh Quang có 2 tiền án tội Cướp tài sản và Cướp giật tài sản.