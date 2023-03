Bắt giữ nhóm nghi phạm dùng bạo lực cướp tiền

Công an huyện Châu Thành tạm giữ Đặng Tiến Chung (SN 1990), Nguyễn Lê Anh Quốc (SN 1992), Võ Trường Sơn (SN 1997), Trần Hoàng Nam (SN 1992) để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản.

Trước đó, Công an huyện Châu Thành (tỉnh Tây Ninh) nhận được tin báo của ông T.T.V. (ngụ thị xã Hòa Thành), bị nhóm gồm 4 thanh niên hăm dọa ông V. và lấy đi số tiền 25 triệu đồng tại quán cà phê ở xã Thái Bình, huyện Châu Thành. Sau khi gây án, các nghi phạm nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an huyện Châu Thành khẩn trương điều tra, xác minh và xác định nhóm gồm các nghi phạm kể trên. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Châu Thành phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh tiến hành truy xét mời 4 người trên về trụ sở làm việc.

Các nghi phạm bị bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các nghi phạm thừa nhận đã dùng cây gậy ba khúc, ghế nhựa, kẹp cổ đánh ông V. và gây áp lực để ông V. đưa tiền.

Bị các nghi phạm đánh, đe dọa, sợ ảnh hưởng đến tính mạng, ông V. đồng ý đưa 25 triệu đồng, nhưng sau đó nhanh chóng đến công an trình báo sự việc.

Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ.