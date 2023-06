Bắt giữ nhóm nghi phạm dàn cảnh ép người viết giấy nợ

Ngay khi nhận tin báo, Tổ công tác 108 Công an Kiên Giang và Phòng Trọng án Cục cảnh sát hình sự Bộ Công an đã phối hợp, truy bắt nghi phạm dàn cảnh bắt người, ép viết giấy nợ.

Vào lúc 0h ngày 16/6, Công an TP Phú Quốc tiếp nhận trình báo về việc một người bị nhóm 4 nghi phạm dàn cảnh bắt giữ, khống chế, ép viết giấy nhận nợ rồi buộc ký hợp đồng mua bán đất.

Sau đó, các nghi phạm dùng dao khống chế, ép nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng, đánh nạn nhân gây thương tích nặng ở vùng mặt.

Nghi phạm cầm đầu Trần Văn Tuân.

3 nghi phạm Cù Huy Thiện, Lê Trung Thành và Trần Văn Long.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, với tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm đến cùng, Tổ công tác 108 Công an tỉnh Kiên Giang, Phòng Trọng án Cục cảnh sát hình sự Bộ Công an, Công an TP Phú Quốc đã phối hợp, chia thành nhiều mũi công tác truy bắt nhanh các nghi phạm.



Thượng tá Lê Vinh Tùng, Phó trưởng Phòng Trọng án Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và thượng tá Trương Sa My, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác 108 Công an tỉnh Kiên Giang trực tiếp truy bắt các nghi phạm.

Đến 4h cùng ngày, cả 4 nghi phạm gồm: Trần Văn Tuân (SN 1993) cầm đầu và 3 đồng bọn: Cù Huy Thiện (SN 2006), Lê Trung Thành (SN 2003) và Trần Văn Long (SN 1997), cùng ngụ trên địa bàn TP Phú Quốc, đã bị bắt giữ.

Tang vật trong vụ án.

Thượng tá Trương Sa My, Phó trưởng Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác 108 Công an tỉnh Kiên Giang, cho biết qua đấu tranh, các nghi phạm thừa nhận hành vi phạm tội. Xét thấy, các nghi phạm thực hiện hành vi phạm tội như: giam giữ người trái pháp luật, cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, nên lực lượng làm nhiệm vụ bàn giao các nghi phạm cho Phòng cảnh sát hình sự Công an Kiên Giang phối hợp với Công an TP Phú Quốc tiếp tục điều tra, xử lý.