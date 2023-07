Bắt giữ nhóm lừa đảo 3 tiệm vàng sau hơn 2 năm truy vết

Cơ quan CSĐT Công an Cam Ranh cho biết ra quyết định khởi tố bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Phạm Quang Hưng, Phạm Thị Thư và Trương Quang Minh.

Hơn 2 năm về trước, vào đầu tháng 4/2021, chủ nhân các tiệm vàng ở Cam Ranh (Khánh Hòa) gồm: K.K. (ở đại lộ Hùng Vương, tổ dân phố Hương Long, phường Ba Ngòi), tiệm vàng K.V. (ở đường 22 tháng 8, tổ dân phố Thuận Phát, phường Cam Thuận) và tiệm vàng K.H.T. (ở đường Nguyễn Công Trứ, tổ dân phố Nghĩa Lộc, phường Cam Nghĩa) đã đón khách hàng là 2 thanh niên từ nơi khác đến. Họ lấy cớ cần tiền để giải quyết công việc gấp, nên mới cầm cố dây chuyền, chiếc lắc đeo tay bằng vàng có tổng trị giá trên dưới 100 triệu đồng.

Sau khi kiểm tra trọng lượng, chất lượng dây chuyền, lắc vàng do khách hàng cầm cố, chủ nhân các tiệm vàng chỉ hỏi tên để viết biên nhận, rồi giao cho người cầm cố khoản tiền 45-55 triệu đồng, tương ứng với 50-70% giá trị tài sản. Theo hẹn, khách hàng mang tiền đến tiệm vàng xin chuộc lại tài sản đã cầm cố đúng thời gian.

Sau 2 lần cầm cố và chuộc lại tài sản đúng hẹn, khách hàng không chỉ tạo được niềm tin, mà còn khiến cho chủ tiệm vàng chủ quan khi giao dịch với khách hàng này.

Phạm Quang Hưng, Phạm Thị Thư và Trương Quang Minh.

Đúng vào thời điểm đó, 2 khách hàng mang dây chuyền, lắc vàng có kiểu dáng, trọng lượng, loại vàng như cầm cố trước đó đến tiệm vàng “thân chủ” để bán và cầm cố vào ngày 6/4/2021. Do chủ quan, ông Nguyễn A.K. (chủ tiệm vàng K.K.) mua sợi dây chuyền với giá 45 triệu đồng, bà Nguyễn Thị K.V. (chủ tiệm vàng K.V.) nhận cầm cố dây chuyền và chiếc lắc đeo tay với giá 68 triệu đồng.

Nhiều giờ sau khi mua và nhận cầm cố dây chuyền, chiếc lắc màu vàng, ông Nguyễn A.K. và bà Nguyễn Thị K.V. mới phát hiện mình sập phải bẫy lừa… vàng giả, nên khẩn trương đến Công an TP Cam Ranh trình báo trong sáng 7/4/2021.

Cùng với việc xác minh nguồn tin, thu thập chứng cứ có liên quan để truy xét hành tung nghi phạm lừa đảo, Cơ quan CSĐT Công an TP Cam Ranh ra quyết định trưng cầu giám định chất lượng, chủng loại dây chuyền và chiếc lắc của các nghi can đã bán và cầm cố tại 2 tiệm vàng K.K. và K.V.

Văn bản số 2231/C09B ngày 15/4/2021 của Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an tại TP.HCM kết luận 2 sợi dây chuyền màu vàng có thành phần kim loại bạc (Ag) hàm lượng 99%, tổng trọng lượng 56,2401 g; 2 chiếc lắc tay màu vàng có thành phần kim loại bạc (Ag) 99%, tổng trọng lượng 37,5868 g, sợi dây chuyền màu vàng có thành phần kim loại bạc (Ag) 99%, tổng trọng lượng 37,5868 g.

Mặc dù đã trích xuất hình ảnh nghi can từ camera tại 2 tiệm vàng K.K. và K.V, đồng thời triển khai nhiều biện pháp rà soát, truy xét trên diện rộng, các trinh sát hình sự Công an TP Cam Ranh vẫn không tìm ra manh mối, hành tung của thủ phạm.

Xuyên suốt 2 năm, thượng tá Đào Xuân Trường, Phó trưởng Công an TP Cam Ranh, chỉ đạo nhiều mũi trinh sát đến nhiều tỉnh, thành trong nước dò tìm, mỗi khi nắm được thông tin từ báo chí và các cơ quan, đơn vị công an về những vụ lừa đảo có thủ đoạn tương tự, các trinh sát đều tiếp cận tìm hiểu, nhưng kết cục vẫn không phát hiện dấu tích nghi can cần tìm.

Với tinh thần kiên trì truy vết nghi can bằng nhiều biện pháp nghiệp, đến đầu tháng 7 năm nay, Đội cảnh sát hình sự Công an TP Cam Ranh phát hiện dấu tích các nghi phạm tại Lâm Đồng, Đồng Nai và TP.HCM.

Ngay lập tức, 3 tổ công tác khẩn trương đến 3 địa phương nêu trên, phối hợp các đồng nghiệp triệu tập nghi can để đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của từng nghi phạm có liên quan.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy Phạm Thị Thư sinh trưởng ở tỉnh Đồng Nai, nhưng sau khi kết hôn đã theo chồng là Phạm Quang Hưng về Hà Nội một thời gian, thì vào TP Đà Lạt (Lâm Đồng) để mở quán phở.

Khi dịch Covid-19 bùng phát, quán phở tạm thời đóng cửa, Hưng và Thư không tìm hướng mưu sinh chân chính mà rủ rê Trương Quang Minh mang theo một số nữ trang là dây chuyền, lắc tay bằng vàng thật và giả, có kiểu dáng, trọng lượng giống nhau để đến TP Cam Ranh (Khánh Hòa) giở chiêu lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn nêu trên.

Sau đó, Hưng và Thư trở về TP Đà Lạt một thời gian thì ly hôn, Thư về tạm trú ở phường Trảng Dài, TP Biên Hòa (Đồng Nai), còn Hưng vào TP.HCM mưu sinh.

Trung tá Phạm Hoàng Đắc Huy, đội trưởng Đội cảnh sát hình sự Công an TP Cam Ranh, cho biết từ kết quả đấu tranh khai thác mở rộng, ngay sau khi phát hiện nghi can, ngày 2/7, các điều tra viên đã phát hiện, ngoài chủ nhân 2 tiệm vàng K.K. và K.V. đã sập phải bẫy lừa của Phạm Quang Hưng và đồng bọn, còn có ông Bạch T.D. (chủ tiệm vàng K.H.T.) cũng mua nhầm sợi dây chuyền và chiếc lắc vàng giả với giá 95 triệu đồng. Tang vật vàng giả và thẻ nhớ có chứa hình ảnh nghi phạm đến tiệm vàng K.H.T. thực hiện hành vi lừa đảo trong ngày 6/4/2021 vẫn được ông D. lưu giữ hơn 2 năm qua và mới giao nộp cho cơ quan điều tra.

Trong số 3 bị can đã bị khởi tố, có 2 nghi phạm bị bắt tạm giam là Phạm Quang Hưng, Trương Quang Minh. Trong khi đó, Phạm Thị Thư tìm đường lẩn trốn, nhưng bị Công an TP Thủ Đức, TP.HCM, bắt giữ trong chiều 5/7 để chuyển giao cho Công an TP Cam Ranh.