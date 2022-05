Bắt giữ nhóm lừa bán hơn 1.000 cây bạc giả

Công và Đường khai từ đầu năm 2021 đến nay, họ đã lừa bán hơn 1.000 cây bạc giả, chiếm đoạt trên 400 triệu đồng.

Công an huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu vừa phối hợp với Công an huyện Văn Chấn và Phòng CSGT Công an tỉnh Yên Bái bắt giữ 2 người dùng bạc giả lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 28/5, Công an huyện Than Uyên tiếp nhận đơn trình báo của chị L. (chủ cửa hàng kinh doanh vàng bạc tại khu 1, thị trấn Than Uyên) về việc khoảng 9h30 cùng ngày, một nam thanh niên vào cửa hàng bán 2 sợi dây bạc. Qua trao đổi, chị L. đồng ý mua với giá 2,5 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra 2 sợi dây chuyền trên, chủ tiệm phát hiện là bạc giả.

Nghi phạm cùng tang vật vụ án.

Theo xác minh của công an địa phương, sau khi lừa bán 2 sợi dây chuyền bạc giả trên, họ tiếp tục đến cửa hàng vàng bạc khác ở thị trấn Than Uyên thực hiện hành vi tương tự. Khi chủ cửa hàng phát hiện là bạc giả, họ lên xe bỏ chạy.

Xác định vụ việc có dấu hiệu của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tổ chức, Công an huyện Than Uyên đã xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ. Qua điều tra, lực lượng chức năng phát hiện hai người đã di chuyển sang xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái và tiếp tục sử dụng thủ đoạn như trên để lừa bán bạc giả.

Đến 18h cùng ngày, Công an huyện Than Uyên đã phối hợp với Công an huyện Văn Chấn và Phòng CSGT Công an tỉnh Yên Bái bắt giữ 2 người này.

Họ khai tên là Bùi Văn Công (sinh năm 1974) và Nguyễn Văn Đường (sinh năm 2003, cùng trú tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An). Vật chứng thu giữ gồm một ôtô, 21 sợi dây chuyền bằng kim loại màu bạc có trọng lượng 2,6 kg, cân tiểu ly điện tử, 4 điện thoại di động và gần 42 triệu đồng.

Hai nghi phạm khai đã dùng bạc giả để lừa bán cho nhiều cửa hàng vàng bạc và người dân tại các các huyện Tam Đường, Tân Uyên và Than Uyên (Lai Châu). Từ đầu năm 2021 đến nay, họ thực hiện hành vi lừa đảo tại nhiều tỉnh, thành phố phía bắc, tiêu thụ hơn 1.000 cây bạc giả, chiếm đoạt trên 400 triệu đồng.

Công an huyện Than Uyên đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.