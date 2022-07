Bắt giữ nhóm đưa 200 người trốn sang Campuchia

Nhóm nghi phạm nói dối các nạn nhân để dụ họ đến Tây Ninh làm việc với mức lương 23 triệu đồng. Sau đó, họ đưa nạn nhân về tỉnh Đồng Tháp để tìm cách vượt biên.

Ngày 2/7, Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ Nguyễn Văn Khánh (29 tuổi), Phạm Thanh Quy (33 tuổi, cùng quê Long An) và 5 người khác để làm rõ hành vi lừa tuyển lao động với mức thu nhập cao trên mạng xã hội nhằm mua bán người.

Theo điều tra, hôm 23/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đồng Nai cùng Đồn Biên phòng Bến Phố, tỉnh Long An và Công an Long An, TP.HCM, Tây Ninh bắt quả tang Khánh, Quy tổ chức, môi giới cho 3 người khác xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Mở rộng vụ án, cảnh sát bắt giữ đồng loạt 5 nghi phạm còn lại ở các tỉnh Tây Ninh, Long An và TP.HCM.

Nhóm nghi phạm bị bắt giữ. Ảnh: CAND.

Khi khám xét một số khách sạn ở TP.HCM là những nơi mà nhóm nghi phạm thuê để tập kết các bị hại để đưa sang Campuchia, cơ quan chức năng thu giữ 3 ôtô, 3 xe máy và 44 triệu đồng nghi liên quan vụ án.

Kết quả điều tra ban đầu xác định nhóm của Khánh đã nói dối các nạn nhân để dụ họ đến Tây Ninh làm việc trong ngành điện tử. Ai đồng ý đi làm sẽ được trả lương cao ở mức từ 18 triệu đến 23 triệu đồng mỗi tháng.

Sau khi người lao động chấp thuận, nhóm của Khánh rủ họ đến khách sạn ở TP.HCM để chờ xe đón. Cuối cùng, các nghi phạm đưa nạn nhân về tỉnh Đồng Tháp, tập kết trong căn nhà hoang ở gần biên giới Campuchia trước khi tổ chức vượt biên.

Cơ quan công an làm rõ trong hơn nửa năm qua, đường dây của Khánh đã đưa gần 200 người trót lọt sang Campuchia và hưởng lợi khoảng 60 triệu đồng.

Công an Đồng Nai khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác trước thủ đoạn tuyển việc làm với mức thu nhập cao trên mạng xã hội để không trở thành nạn nhân của kẻ lừa đảo. Khi phát hiện thông tin, vụ việc có dấu hiệu của tội mua bán người, công dân báo ngay cho cơ quan chức năng.