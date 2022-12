Bắt giữ nhóm cá độ bóng đá giao dịch 50 tỷ đồng trong 2 ngày

Trong các ngày 20 và 21/11, tổng số tiền quy đổi hoạt động đánh bạc của đường dây cá độ bóng đá tương đương khoảng 50 tỷ đồng.

Ngày 7/12, đại diện Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết đã khởi tố bị can Phan Văn Trung (30 tuổi, trú huyện Thạch Thất, Hà Nội) và 7 bị can khác về các tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Bị can Trung (thứ 2 từ phải qua) và đồng phạm. Ảnh: M.H.

Vụ án được triệt phá sau khi Cục Cảnh sát hình sự qua công tác quản lý địa bàn, phát hiện nhóm của Trung hoạt động tổ chức cá độ bóng đá trái phép trên Internet. Nhóm này còn thường tụ tập sử dụng trái phép ma túy, tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Ngày 22/11, lực lượng chủ công của Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự cùng nhiều đơn vị thuộc Công an Hà Nội kiểm tra căn hộ chung cư cao cấp ở quận Nam Từ Liêm, khám xét 11 địa điểm khác tại huyện Thạch Thất và bắt giữ Trung cùng đồng phạm.

Theo điều tra, Trung thông qua Nguyễn Tiến Lâm (35 tuổi, ở Thạch Thất) và một số người khác để lấy các tài khoản đánh bạc trên trang web 3in1bet... Sau đó, Trung giao Phan Văn Trường (29 tuổi) quản lý, chia nhỏ tài khoản cho nhóm đại lý thứ cấp gồm Nguyễn Hữu Huy, Nguyễn Văn Chính, Phan Văn Mạnh, Phan Lạc Đạt.

Nhóm đại lý tiếp tục lập tài khoản đánh bạc để cấp cho người chơi theo quy ước 1 USD trên trang web tương đương 50.000 đồng. Những chân rết trong đường dây của Trung chủ yếu liên lạc qua Facebook, Viber, Telegram… Họ quy định chỉ đánh bạc với người quen, còn khách lạ không được cấp tài khoản, không nhận kèo cá độ.

Kết quả trích xuất dữ liệu từ tài khoản tổng của nhóm bị can cho thấy trong các ngày 20 và 21/11, tổng số tiền quy đổi hoạt động đánh bạc của đường dây này tương đương khoảng 50 tỷ đồng .

Cục Cảnh sát hình sự cho biết chuyên án trên được triệt phá trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Quý Mão 2023. Thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm liên quan đến cá độ bóng đá trong dịp World Cup 2022, hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Cục Cảnh sát hình sự (1973-2023).