Bắt giữ nhiều cán bộ nhận tiền bôi trơn để làm nhanh sổ đỏ

Công an huyện Kỳ Anh và Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) vừa bắt giữ 14 người là cán bộ địa chính xã, cán bộ thuế và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất vì có hành vi nhận hối lộ.

Căn cứ tài liệu điều tra ban đầu xác định quá trình công tác liên quan đến các thủ tục về đất đai, một số cán bộ địa chính, cán bộ văn phòng đăng ký đất đai và cán bộ Chi cục thuế khu vực huyện Kỳ Anh và Chi cục thuế khu vực Thạch Hà - Lộc Hà đã có hành vi móc nối với nhau để nhận tiền hối lộ trong quá trình làm bìa đỏ cho người dân.

Sau khi củng cố hồ sơ, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh và Công an huyện Thạch Hà đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 14 người để điều tra về các hành vi "Nhận hối lộ", "Đưa hối lộ" và "Môi giới hối lộ". Trong số này, 8 cán bộ thuộc văn phòng đăng ký đất đai, trực thuộc Sở TN&MT Hà Tĩnh bị khởi tố.

Một số người bị bắt giữ trong 2 đường dây nhận tiền để làm nhanh sổ đỏ.

Trong đó, 4 người thuộc Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Kỳ Anh gồm Đặng Quốc Anh (SN 1987), Trần Bá Cường (SN 1990), Nguyễn Ngọc Hợp (SN 1989) và Nguyễn Võ Thanh Hiền (SN 1998). Ba người thuộc Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Thạch Hà là Trần Thị Thu Thảo (SN 1989), Hồ Thị Thanh Huyền (SN 1982) và Hồ Thị Dung (SN 1993). Ngoài ra, Vương Tuấn Thịnh (SN 1977) thuộc cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Hà Tĩnh, cũng bị khởi tố, bắt tạm giam.

Liên quan đến các đường dây này, 3 cán bộ địa chính xã bị bắt giữ gồm Lê Viết Hoàng (SN 1987, công chức địa chính xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh), Trần Thị Cẩm Anh (SN 1989, công chức địa chính xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh) và Trần Văn Huấn (cán bộ công chức địa chính xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà). Hai cán bộ thuộc Chi cục thuế Hà Tĩnh bị bắt giữ gồm Hoàng Xuân Phùng, cán bộ Chi cục thuế khu vực Kỳ Anh và nữ cán bộ Chi cục thuế khu vực Thạch Hà - Lộc Hà. Cùng với đó, một người kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản cũng bị khởi tố, bắt giam về tội đưa hối lộ.

Cơ quan công an xác định từ tháng 6/2021 đến tháng 11/2022, lợi dụng hiện tượng đất sốt xảy ra trên địa bàn Hà Tĩnh, các "cò đất" có nhu cầu làm nhanh bìa đỏ, nên đã móc nối với những người này để rút ngắn thủ tục cấp bìa đỏ 3-5 ngày, thậm chí có những hồ sơ chỉ làm trong nửa ngày. Riêng trên địa bàn huyện Kỳ Anh, các nghi phạm đã làm nhanh hơn 100 sổ đỏ cho người dân, thu lợi bất chính hơn 400 triệu đồng.

Bước đầu xác định, để làm nhanh sổ đỏ, công chức địa chính xã sẽ "ra giá" với các "cò đất". Sau đó, "cò đất" phải chung chi trung bình 3,5-5 triệu đồng trên mỗi bộ hồ sơ để làm nhanh thủ tục. Số tiền trên, cán bộ địa chính xã sẽ được nhận 1-1,5 triệu đồng, Văn phòng đăng ký đất đai sẽ được nhận 2,5-3 triệu đồng và cán bộ thuế được trích khoảng 500.000 đồng/bộ.

Hiện vụ việc được tiếp tục điều tra, mở rộng.