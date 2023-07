Bắt giữ người vi phạm giao thông sử dụng giấy chứng minh công an giả

Ngày 5/7, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết cán bộ Đội CSGT đường bộ số 1 phát hiện, tạm giữ và bàn giao người sử dụng giấy chứng minh công an nhân dân giả.

Vào lúc 7h50 ngày 4/7, khi thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đường Hồ Chí Minh thuộc thôn 3, xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Tổ Cảnh sát giao thông thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 do đồng chí trung tá Hoàng Anh Tuấn, Phó đội trưởng làm tổ trưởng, phát hiện môtô nhãn hiệu Yamaha, màu xanh đen, biển kiểm soát 60F4-437.58, vi phạm quy định về tốc độ.

Đoàn Ngọc Gia Huy.

Tổ công tác tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra, sau khi kiểm tra, xác định người điều khiển phương tiện là Đoàn Ngọc Gia Huy (SN 18/10/2000, quê quán: phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; hộ khẩu thường trú tại 12/32, tổ 12, khu phố 5, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Huy đã xuất trình Giấy chứng nhận đăng ký xe, Giấy phép lái xe; giấy Chứng minh Công an nhân dân số 078-390 mang tên Đoàn Ngọc Gia Huy, cấp bậc: cấp úy, do thượng tá Ngô Xuân Hải, Công an quận Long Biên, TP Hà Nội cấp ngày 17/3/2020; đồng thời cho biết trước đây làm trong lực lượng công an nhân dân. Thấy nhiều biểu hiện nghi vấn, cán bộ cảnh sát giao thông đã tiến hành điều tra, đấu tranh, xác minh ban đầu.

Chứng minh công an nhân dân giả.

Cuối cùng, Huy khai nhận Giấy Chứng minh Công an nhân dân nói trên được mình làm tại tiệm photocopy tên Xuân Mai ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, vào tháng 3/2022 với giá 100.000 đồng, mục đích khi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông sẽ xuất trình để được lực lượng Cảnh sát giao thông bỏ qua lỗi vi phạm.

Tổ Cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính với Huy về hành vi điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h; đồng thời bàn giao nghi phạm, phương tiện và Giấy Chứng minh Công an nhân dân giả cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Buôn Ma Thuột tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.