Bắt giữ người vận chuyển trái phép 12.000 viên ma túy tổng hợp

Tại cơ quan điều tra, Vàng A Dia khai nhận mua số ma túy ở khu vực biên giới Việt Nam - Lào, khi đang trên đường mang đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Sáng 14/6, Công an tỉnh Điện Biên cho biết Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phối hợp với các lực lượng chức năng vừa triệt phá thành công chuyên án 623D, bắt một người có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; tang vật thu giữ gồm 12.000 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều vật chứng có liên quan.

Vào khoảng 13h5 ngày 13/6, tại khu vực bản Nà Lấu (xã Búng Lao, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên), tổ công tác của Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên, Công an huyện Điện Biên Đông, chủ trì, phối hợp với Cục Hải quan tỉnh Điện Biên, Tổ công tác 1266, Tổ công tác 499 (Công an tỉnh Điện Biên) triệt phá thành công chuyên án ma túy, bắt quả tang Vàng A Dia (SN 1990, trú tại bản Keo Lôm 1, xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông) có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 12.000 viên ma túy tổng hợp và nhiều vật chứng có liên quan.

Tại cơ quan điều tra, Vàng A Dia khai nhận mua số ma túy trên khu vực biên giới, tuyến biên giới Việt Nam - Lào, đang trên đường mang đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra.