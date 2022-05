Bắt giữ người trốn truy nã 15 năm

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội về ma túy ở tỉnh Sơn La, Khà A Giàng đã bỏ trốn. Sau 15 năm lẩn trốn, Giàng đã bị lực lượng Công an tỉnh Hòa Bình bắt giữ.

Theo đó, vào lúc 7h ngày 18/5, Công an huyện Mai Châu (Hòa Bình) phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hòa Bình, Đồn Công an Táu Nà và Công an xã Hang Kia truy bắt thành công Khà A Giàng (53 tuổi, trú tại xóm Hang Kia, xã Hang Kia, huyện Mai Châu, Hòa Bình).

Khà A Giàng bị bắt giữ sau 15 năm lẩn trốn.

Khà A Giàng là người đang bị Công an tỉnh Sơn La truy nã về hành vi phạm tội liên quan đến ma túy.

Hiện, Công an huyện Mai Châu phối hợp với Công an tỉnh Hòa Bình hoàn thiện các hồ sơ, bàn giao Giàng cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.