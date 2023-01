Bắt giữ người trốn lệnh truy nã đỏ của Interpol

Kim Chang Su bị cáo buộc cùng đồng phạm lừa hơn 200 người, trước khi trốn sang Việt Nam.

Chiều 13/1, Công an Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối với Công an TP Cần Thơ bắt giữ bị can Kim Chang Su (sinh năm 1984, quốc tịch Hàn Quốc) theo lệnh truy nã quốc tế của Interpol.

Kim Chang Su. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo cáo buộc, từ tháng 1/2020 đến tháng 12/2021, Kim Chang Su cùng đồng phạm đăng bán nhiều mặt hàng đã qua sử dụng với giá thấp trên nhiều trang web. Sau đó, họ đề nghị người mua chuyển tiền mua hàng rồi chiếm đoạt.

Cơ quan tố tụng Hàn Quốc xác định hơn 200 nạn nhân đã bị nhóm của Kim lừa đảo 200 triệu Won (tương đương hơn 4 tỷ đồng ). Ngày 16/4/2022, Tòa án quận Daejon (Hàn Quốc) công bố bản án tuyên bị cáo Kim Chang Su 10 năm.

Xác định Kim bỏ trốn nên ngày 27/6/2022, Ban tổng thư ký Interpol phát lệnh truy nã quốc tế. Quá trình bỏ trốn, người này đã sang Việt Nam.

Vào cuộc truy tìm, Công an Hà Nội lần ra Kim lẩn trốn tại nhiều khu vực tại TP.HCM và Cần Thơ. Đến ngày 13/1, người đàn ông ngoại quốc bị cảnh sát bắt giữ tại một nhà trọ ở quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ.

Công an TP Hà Nội đang phối hợp với Cục Đối ngoại (Bộ Công an) hoàn thiện thủ tục để bàn giao bị can cho cảnh sát Hàn Quốc.