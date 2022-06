Bắt giữ người phụ nữ trộm cắp tại chợ đêm ở Hà Nội

Công an quận Hoàn Kiếm cho biết đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Khả Hoa (ngõ chùa Liên Phái, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng) về tội Trộm cắp tài sản.

Trước đó, tổ công tác của Công an phường Hàng Đào làm nhiệm vụ tuần tra tại tuyến phố đi bộ chợ đêm Hàng Ngang - Hàng Đào phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn trộm cắp tài sản.

Khi đến phố Hàng Đường, đối tượng áp sát gần chị D (trú tại Long Biên, Hà Nội) và trộm một chiếc điện thoại rồi nhanh chóng bỏ đi. Ngay lập tức, tổ công tác ập đến và bắt giữ đối tượng.

Đối tượng Nguyễn Khả Hoa tại cơ quan công an.

Danh tính đối tượng được xác định là Nguyễn Khả Hoa (sinh năm 1978, trú tại ngõ chùa Liên Phái, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).

Cơ quan Công an đã đưa đối tượng cùng tang vật về trụ sở Công an phường để xác minh, làm rõ. Kiểm tra phát hiện bên trong túi của đối tượng có 3 chiếc điện thoại OPPO, VIVO, iPhone 11 Pro max. Qua xác minh cả 3 chiếc điện thoại này đều là tang vật do trộm cắp mà có.

Đấu tranh khai thác, trong tối 1/5, Hoa đã thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản. Trong đó chiếc điện thoại VIVO thuộc về một người Ấn Độ, chiếc điện thoại iPhone 11 Promax do một người phụ nữ ở Thạch Thất, Hà Nội sở hữu.

Theo hồ sơ, đối tượng Hoa đã có 10 tiền án, tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản.

Hiện Công an quận Hoàn Kiếm củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.