Bắt giữ người phụ nữ có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm

Công an Hà Giang phát hiện Lầu Thị Say (sinh năm 1985, trú huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) mang lệnh truy nã từ năm 2020.

Công an tỉnh Hà Giang cho biết Phòng Cảnh sát hình sự vừa chủ trì, phối hợp với Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng (tỉnh Cao Bằng) bắt giữ người phụ nữ có quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Bị can là Lầu Thị Say (sinh năm 1985, trú huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang), bị cơ quan chức năng địa phương truy nã đặc biệt nguy hiểm theo quyết định truy nã ngày 12/5/2020 về tội Mua bán người.

Ngày 5/1, Lầu Thị Say nằm trong số công dân Việt Nam được trao trả qua cửa khẩu Tà Lùng. Qua rà soát xác minh những người này, Công an Hà Giang đã lần ra tung tích của Say.

Sau khi Say được trao trả và nhập cảnh về Việt Nam, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành thủ tục bắt giữ bị can để phục vụ công tác điều tra.

Theo Điều 150 Bộ luật Hình sự, người bị kết án tội Mua bán người đối diện khung hình phạt 5-20 năm tù. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền tối đa 100 triệu đồng, phạt quản chế, cấm cư trú 1-5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.