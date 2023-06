Bắt giữ người phụ nữ chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Ngày 26/6, Công an huyện Bàu Bàng (tỉnh Bình Dương) cho biết đã bắt giữ Trần Thị Ngọc Dung (SN 1973, ngụ phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, ngày 23/6, khi phát hiện bà N.T.G. (SN 1940, ngụ xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng) lớn tuổi và sống ở nhà một mình, Dung trùm kín mặt đến gọi mở cổng vào tự xưng là bạn của con bà G. và “khoe” mình mới trúng vé số được nhiều tiền, nên cho bà G. 10 triệu đồng và nói bà G. dẫn vào trong nhà chỉ chỗ bà cất tiền để Dung bỏ tiền vào chung lấy hên.

Tin lời nghi phạm, bà G. dẫn Dung vào phòng ngủ chỉ vào chỗ cất tiền. Lợi dụng bà G. không cảnh giác, Dung chiếm đoạt số tiền và vàng có tổng trị giá khoảng 250 triệu đồng của bà G. rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Trần Thị Ngọc Dung.

Bà G. kiểm tra lại, thì phát hiện toàn bộ số tiền, vàng tiết kiệm đã bị mất hết, nên trình báo công an. Qua triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Bàu Bàng phối hợp Công an TP Thủ Dầu Một bắt giữ Trần Thị Ngọc Dung khi nghi phạm đang lẩn trốn tại nhà ở khu phố 4, phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, đồng thời thu giữ số tiền hơn 181 triệu đồng, cùng nhiều tài sản là tang vật có liên quan.

Qua làm việc với cơ quan điều tra, Dung thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Với thủ đoạn tương tự, Dung gây ra hơn 10 vụ án trên địa bàn huyện Bàu Bàng, Dầu Tiếng, TX Bến Cát, TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) và TX Chơn Thành (tỉnh Bình Phước), tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 400 triệu đồng.

Dung từng có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.