Bắt giữ người phụ nữ bị truy nã sau hơn 30 năm

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương vừa bắt 3 người bị truy nã, trong đó có nghi phạm lẩn trốn hơn 30 năm về tội mua bán phụ nữ.

Trần Hoài Anh tại cơ quan công an.

Trần Thị Dung (59 tuổi, trú phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) bị truy nã về tội mua bán phụ nữ. Tháng 2/1992, Dung trốn sang Trung Quốc sinh sống, nên cơ quan chức năng đã gặp gỡ người thân của Dung, yêu cầu vận động nghi phạm ra đầu thú.

Ngày 15/12, Dung về nước và đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương trình diện. Hiện vụ việc được chuyển đến phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Hải Dương để tiếp tục giải quyết theo thẩm quyền.

Cũng trong ngày 15/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã truy bắt được Nguyễn Huy Hùng (31 tuổi, trú tại phường Đồng Lạc, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương), khi nghi phạm đang lẩn trốn tại TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Ngày 11/12, Nguyễn Huy Hùng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Chí Linh truy nã về tội gây rối trật tự công cộng.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương cũng vận động thành công Trần Hoài Anh (37 tuổi, trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) ra đầu thú. Ngày 28/9/2020, Trần Hoài Anh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương ra quyết định truy nã về tội tổ chức đánh bạc.