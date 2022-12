Bắt giữ người nợ tiền, đánh gãy mũi rồi bỏ trốn

Tìm con nợ đòi tiền không thành, Ngô Minh Tú cùng đồng bọn hành hung, bắt người này lên xe chở đi. Sau đó, Tú đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Hành vi bắt, giữ người trái pháp luật của nhóm này đã bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) khởi tố, bắt giữ. Riêng Ngô Minh Tú (40 tuổi, trú huyện Đại Lộc, Quảng Nam) đã "cao chạy xa bay" khỏi địa phương.

Theo cơ quan điều tra, anh Lê Ngọc D. (28 tuổi, trú phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) có nợ 70 triệu đồng của Ngô Minh Tú. Sau nhiều lần đòi nợ không thành, Tú gọi thêm đồng bọn, gồm: Nguyễn Văn Định (28 tuổi), Trần Văn Xuân Viên (28 tuổi, cùng trú huyện Đại Lộc) và 2 người khác đi tìm anh D. để nói chuyện.

Trước quán cà phê Hoàng Anh ở quận Cẩm Lệ, nhóm của Tú gặp được anh D. Tại đây, quá trình nói chuyện nợ nần, Tú đã hành hung anh D. Để đòi lại tiền, Tú ra lệnh cho đồng bọn khống chế, cưỡng ép đưa anh D. lên ôtô chở về hướng huyện Hòa Vang (Đà Nẵng), còn Tú đi ôtô khác về Đại Lộc.

Khi nhóm "tay chân" của Tú chở anh D. đi theo đường Trường Sơn tìm nơi khác nói chuyện, do bị chảy máu mũi khá nhiều, nạn nhân liên tục kêu đau và xin được đi cấp cứu. Xe đến trước cổng Trung tâm y tế huyện Hòa Vang, nhóm này thả anh D. xuống rồi bỏ đi. Nạn nhân D. tự đi vào bên trong cấp cứu, sau đó liên lạc với người lên đón về nhà.

Tiếp nhận đơn thư trình báo của bị hại, Công an quận Cẩm Lệ nhanh chóng lập hồ sơ, tiến hành vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ. Kết luận giám định tỷ lệ thương tích của Phân viện Khoa học hình sự TP Đà Nẵng xác định: Tỷ lệ tổn thương cơ thể do gãy xương chính mũi thương tật gây nên của nạn nhân Lê Ngọc D. là 7%.

Căn cứ hồ sơ tài liệu, Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Minh Tú, Nguyễn Văn Định và Trần Văn Xuân Viên về hành vi bắt, giữ người trái pháp luật. Tuy nhiên, sau khi gây án, Ngô Minh Tú bỏ trốn cho đến nay.

Ngày 8/12, Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ ra quyết định truy nã bị can đối với Ngô Minh Tú về tội Bắt, giữ người trái pháp luật. Quyết định nêu rõ: "Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, địa chỉ số 298 Cách Mạng Tháng Tám, TP Đà Nẵng.