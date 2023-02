Bắt giữ người mạo danh công an, thực hiện hàng chục vụ lừa đảo

Ngày 12/2, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa bắt giữ một người chuyên giả danh công an, thực hiện hàng chục vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền của hơn 20 người dân rồi bỏ trốn.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy gần đây Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk liên tiếp nhận được đơn trình báo của nhiều người dân và doanh nghiệp tố cáo một người gọi điện thoại tự xưng là CSGT hoặc Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Đắk Lắk) để lừa đảo, chiếm đoạt tiền.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng làm rõ người trên là Lê Minh Hùng (37 tuổi) ngụ tại xã Cư Ebur, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Tuy nhiên, Hùng đã trốn sang tỉnh Svay Rieng (Campuchia).

Hùng bị bắt giữ sau khi lừa đảo hàng chục người dân. Ảnh: CACC.

Đến ngày 10/2, tổ công tác của Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với lực lượng Biên phòng tỉnh Long An và Công an tỉnh Svay Rieng bắt giữ Hùng.

Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận do thua cá độ bóng đá, nên giả danh công an lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hơn 20 người với tổng số tiền trên 150 triệu đồng.