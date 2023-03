Bắt giữ người đập kính ôtô, trộm cắp tài sản

Lợi dụng ban đêm, Đạt dùng đèn khò vào kính ôtô, sau đó đập vỡ kính để trộm cắp tài sản.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp với công an các đơn vị, địa phương liên quan, tiến hành bắt giữ Nguyễn Tuấn Đạt (SN 1992, trú tại phường Đông Hải 1, quận Hải An, TP Hải Phòng), nghi phạm thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trong thời gian 1/3-13/3, liên tiếp các vụ đập phá cửa kính ôtô, trộm cắp tài sản của người dân để trên xe xảy ra trên địa bàn các TP Hạ Long và Cẩm Phả. Thủ đoạn hoạt động phạm tội của các nghi phạm rất liều lĩnh, thậm chí ngay giữa ban ngày, đã khiến các chủ phương tiện lo lắng.

Nguyễn Tuấn Đạt (giữa).

Ngay khi nhận được tin trình báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã khẩn trương triển khai thu thập, xác minh thông tin.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 23h ngày 15/3, tại khu vực ngã tư Quán Toan thuộc phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng, Tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) phối hợp với công an các đơn vị, địa phương liên quan, đã bắt giữ được nghi phạm.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Tuấn Đạt khai nhận sau khi ra tù do không có công ăn việc làm ổn định, Đạt đã chọn địa bàn Quảng Ninh làm nơi thực hiện hành vi phạm tội. Lợi dụng ban đêm, Đạt dùng “đèn khò” khò vào kính ôtô, sau đó đập vỡ kính để trộm cắp tài sản.

Hiện cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.