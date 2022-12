Bắt giữ người đàn ông vận chuyển trái phép hơn 30 kg vật liệu nổ

Công an TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương, bắt quả tang Nguyễn Hữu Duân (SN 1971, trú tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) đang tàng trữ, vận chuyển khối lượng lớn vật liệu nổ.

Khoảng 16h ngày 2/12, tại quốc lộ 37 thuộc khu dân cư Trụ Thượng, phường Đồng Lạc, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương, tổ công tác thuộc đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Chí Linh phối hợp với Công an phường Đồng Lạc kiểm tra xe máy BKS 34P8-7569 do Nguyễn Hữu Duân điều khiển, phát hiện trên xe chở hơn 30 kg thuốc phóng NC dưới dạng hạt hình trụ màu đen có kích thước khác nhau.

Theo kết quả giám định của cơ quan chức năng, thuốc phóng NC (nitro xenlulô) là loại vật liệu nổ thường được sử dụng chế tạo các loại đạn (đạn ghém, đạn chì...), có tính sát thương cao.

Nguyễn Hữu Duân tại cơ quan công an.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hữu Duân và tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định.