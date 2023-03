Bắt giữ người đàn ông vận chuyển 11 kg ma túy đá

An Giang khen thưởng vụ bắt 18,6 kg ma túy

0

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang thưởng nóng cho Công an tỉnh An Giang, Công an huyện An Phú và 2 cá nhân có thành tích trong vụ bắt giữ 18,6 kg ma túy.