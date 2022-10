Bắt giữ người đàn ông mua súng rồi bắn tình địch

Minh nhờ người mua khẩu súng (chưa xác định chủng loại) cùng 12 viên đạn rồi mang về nhà cất giấu để trả thù tình địch.

Chiều 4/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đinh Thế Minh (62 tuổi, trú tại xã Gia Lạc, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Đinh Thế Minh và chị T.T.T.H. (42 tuổi), trú tại phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa chung sống với nhau như vợ chồng từ năm 2018, nhưng không có con với nhau.

Khoảng tháng 6, trong thời gian Minh về quê tại Ninh Bình, thì chị H. chuyển sang sống cùng anh Cao Văn Đãi (46 tuổi, trú tại phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa).

Đinh Thế Minh tại cơ quan công an.

Bức xúc trước sự việc trên, Minh nhờ người mua khẩu súng (chưa xác định chủng loại) cùng 12 viên đạn rồi mang về nhà cất giấu. Khoảng 12h ngày 12/8, sau khi uống rượu, Minh lấy súng, lắp sẵn 6 viên đạn mang đến nhà chị H. để “nói chuyện”.

Lúc này, có cả anh Đãi và chị H. đều đang ở trong nhà. Quá trình nói chuyện, Minh dùng súng bắn một phát trúng vào ngực của anh Đãi. Anh Đãi được người nhà đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông và hiện nay sức khỏe đã dần hồi phục. Sau khi gây án, Minh thuê ôtô bỏ trốn và vứt khẩu súng, đạn, sim điện thoại ở trong rừng để tránh sự truy tìm của lực lượng công an.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với Công an thành phố Gia Nghĩa và các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, xác minh và truy bắt đối tượng gây án. Với tinh thần quyết tâm cao, ngay trong đêm 12/8, Công an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với Công an huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng bắt giữ được Đinh Thế Minh khi đối tượng đang trên đường chạy trốn.