Bắt giữ nghi phạm vận chuyển trái phép 1.000 viên ma túy tổng hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an Hà Tĩnh vừa phối hợp với Tổ công tác đặc biệt 238, Công an huyện Can Lộc bắt quả tang nghi phạm vận chuyển 1.000 viên ma túy.

Nghi phạm là Đặng Tuấn Đạt (28 tuổi, trú tại tổ dân phố 9, phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) bị lực lượng chức năng bắt giữ vào chiều 22/2 tại Km497, Quốc lộ 1A, thuộc địa bàn huyện Can Lộc. Cụ thể, khoảng 17h30 ngày 22/2, tổ công tác đang làm nhiệm vụ tại Km497, Quốc lộ 1A, thì phát hiện ôtô màu trắng di chuyển theo hướng Bắc - Nam có dấu hiệu nghi vấn, nên đã ra hiệu dừng xe kiểm tra. Đặng Tuấn Đạt tại cơ quan công an. Lái xe được xác định là Đặng Tuấn Đạt (28 tuổi, trú tại tổ dân phố 9, phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh). Kiểm tra phương tiện, tổ công tác phát hiện trên ôtô này có túi nylon, bên trong có chứa túi màu hồng đựng 1.000 viên nén nghi là ma túy tổng hợp. Tại cơ quan công an, Đạt khai nhận đây là ma túy dạng kẹo mà Đạt mua của người đàn ông không quen biết ở thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) để đưa về Hà Tĩnh bán lại cho người khác. Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra mở rộng.

https://congly.vn/an-ninh-hinh-su/bat-doi-tuong-van-chuyen-trai-phep-1-000-vien-ma-tuy-tong-hop-504934.html