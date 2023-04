Bắt giữ nghi phạm vận chuyển ma túy lẩn trốn tại Campuchia

Xác định nghi phạm buôn ma túy đang lẩn trốn ở Campuchia, Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây phối hợp với lực lượng chức năng Campuchia bắt giữ.

Hồ Quốc Việt bị bắt khi đang lẩn trốn tại Campuchia. Ảnh: Ái Loan.

Sáng 25/4, Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, cho biết đơn vị vừa hoàn thành các thủ tục để tiến hành bàn giao nghi phạm Hồ Quốc Việt (42 tuổi, quê Nghệ An) cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an TP.HCM thụ lý theo thẩm quyền.

Theo điều tra, khoảng 14h ngày 23/4 Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây tiếp nhận tin báo từ Công an TP.HCM hỗ trợ truy bắt Hồ Quốc Việt liên quan đến việc vận chuyển trái phép chất ma túy.

Qua xác minh nguồn tin, trinh sát biên phòng phát hiện Việt hiện có mặt tại quán karaoke Tho Mo ở Campuchia, cách cửa khẩu Mỹ Quý Tây hơn một km.

Lực lượng biên phòng đề nghị Đồn Công an cửa khẩu Sôm Rông, huyện Chanh Tria, hỗ trợ di lý nghi phạm về xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ. Kiểm tra ôtô của Việt, lực lượng chức năng phát hiện 3 túi nylon chứa ma túy.