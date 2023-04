Bắt giữ nghi phạm truy nã về tội giết người

Công an tỉnh Gia Lai và Công an huyện Chư Prông vừa phối hợp với Công an TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu), bắt giữ nghi phạm truy nã Hoàng Văn Hải (SN 2004) về tội giết người.

Ngày 6/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai và Công an huyện Chư Prông đã phối hợp với Công an TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) bắt giữ Hoàng Văn Hải, khi nghi phạm này đang lẩn trốn tại phường 12, TP Vũng Tàu. Trước đó, ngày 22/2/2022, trong lúc uống rượu tại xã Ia Lâu, huyện Chư Prông, giữa Hoàng Văn Hải và anh H.V.N. (SN 1981, trú cùng xã) xảy ra mâu thuẫn. Hoàng Văn Hải tại cơ quan công an. Ảnh: CAGL. Lúc này, Hải sử dụng cây gỗ đánh liên tiếp 2 phát vào đầu anh H.V.N. gây tổn hại sức khỏe 51%. Vào cuộc điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chư Prông đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Hải về tội giết người. Tuy nhiên, sau khi gây án, Hải đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 14/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chư Prông ra Quyết định truy nã số 08/QĐTN-ĐTTH đối với Hoàng Văn Hải.

https://congly.vn/bat-doi-tuong-truy-na-ve-toi-giet-nguoi-373293.html