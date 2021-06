Bắt giữ nghi phạm trốn truy nã sau hơn 30 năm

Phạm Minh Đắc, nghi phạm cướp tài sản tại Hà Nam rồi bỏ trốn từ năm 1984, bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với Công an TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, vừa bắt giữ Phạm Minh Đắc (64 tuổi, ở xã Phù Vân, TP Phủ Lý), nghi phạm cướp tài sản bị công an truy nã từ năm 1992.

Nghi phạm Phạm Minh Đắc tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Nam.

Theo hồ sơ điều tra, năm 1984, Đắc gây ra vụ cướp tài sản trên địa bàn thị xã Phủ Lý (nay là TP Phủ Lý). Gây án xong, Đắc bỏ trốn khỏi địa bàn, chuyển tới sống tại một số tỉnh, thành phố ở miền Bắc.

Ngày 26/9/1992, cơ quan công an ra quyết định truy nã đối với nghi phạm này.

Qua xác minh, ngày 14/6, lực lượng chức năng phát hiện Đắc đang lẩn trốn tại khu vực phường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Công an đã bắt giữ, di lý nghi phạm về Hà Nam để tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.