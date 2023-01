Bắt giữ nghi phạm trộm xe máy và thùng hàng của shipper ở TP.HCM

Đậu xe máy trong hẻm ở TP.HCM để đi giao hàng cho khách, nam shipper bị lấy mất tài sản.

Ngày 6/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Phú Nhuận đang tạm giữ Lê Thanh Hòa (31 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cảnh sát, Hòa là nghi phạm trộm chiếc xe máy cùng thùng hàng của một shipper ở quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Hòa cùng thùng hàng của nam shipper. Ảnh: T.L.

Kết quả điều tra xác định hôm 3/1, anh N.A.T. (26 tuổi, là nhân viên giao hàng cho Công ty Lazada Logistics) chạy xe máy đến hẻm 622 Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận. Nam tài xế sau đó dừng lại, cắm chìa khóa trong xe rồi đi giao hàng cho khách.

Một lúc sau, nạn nhân quay lại thì phát hiện chiếc xe máy cùng thùng hàng đã bị trộm, nên trình báo công an.

Ban chỉ huy Công an quận Phú Nhuận chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự vào cuộc điều tra, xác định Hòa là nghi phạm gây án.

Ngày 5/1, Công an quận Phú Nhuận phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM, Công an quận 11, bắt giữ Hòa, thu hồi tang vật của vụ án.