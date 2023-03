Bắt giữ nghi phạm sát hại người phụ nữ ở Đồng Nai

Trong lúc quan hệ tình dục, Nghĩa dùng dao sát hại nạn nhân rồi cướp đôi bông tai mang đi bán lấy tiền ăn nhậu.

Tối 2/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an Công an TP Biên Hòa bắt giữ Nguyễn Văn Nghĩa (30 tuổi, quê Cà Mau) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Theo cảnh sát, Nghĩa là nghi phạm đâm chết bà H. (48 tuổi) tại một quán nước ở phường An Hòa, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Nguyễn Văn Nghĩa bị điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản. Ảnh: Công an cung cấp.

Chiều 1/3, người dân thấy quán nước bà H. (48 tuổi) ở phường An Hòa, TP Biên Hòa, đóng cửa. Điện thoại không thấy người này nghe máy, nhiều người nghi có chuyện không lành nên mở cửa kiểm tra. Lúc đó, người dân phát hiện nạn nhân đã tử vong trong tư thế bị trói.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an TP Biên Hòa phong tỏa hiện trường. Đến tối 2/3, cảnh sát đã bắt giữ Nghĩa.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nghĩa khai từng mua bán dâm với bà H. Hôm xảy ra vụ việc, Nghĩa chuẩn bị dao, dây dù và chạy xe máy đến hiện trường.

Trong lúc quan hệ tình dục, nghi phạm dùng dao đâm 2 nhát vào người bà H. rồi dùng dây dù trói nạn nhân. Nghĩa sau đó giật lấy đôi bông tai và khóa cửa ra về.

Số vàng cướp được, Nghĩa khai đem bán tại khu vực Làng đại học TP.HCM để lấy tiền ăn nhậu.